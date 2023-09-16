【錢夫人巡舖】三大發鈔行齊加定存息　邊間最筍？

所謂「薑愈老愈辣」，獅子行滙豐上星期嚟招「加按息又加定存息」，令其他行家焗住跟隊照做，亦反映「羊毛出自羊身上」嘅道理，皆因各大行加H按封頂息半厘，同加定存息嘅幅度相若，所以話呢，世界上係無免費午餐嘅！

當然，錢夫人職責係要同大家審視吓大型銀行最新嘅定存息率，以新資金為例，滙豐、渣打及中銀香港三大發鈔行都先後加息。

其中，滙豐調高尚玉或卓越理財客戶的3個月及6個月存息，前者加至4厘，後者加至4.2厘，兩者息口原先分別為3.5厘及3.6厘；滙豐One客戶則加至3.8厘及4厘，原先利率則為3.3厘及3.4厘。

中銀香港則將3個月及6個月存息加至4厘及4.2厘，起存額1萬港元，一般個人銀行客戶經網上或手機銀行可以開立。

渣打銀行加幅則較輕微，僅將3個月存期由3.4厘加至3.7厘，6個月存期維持3.8厘。另該行繼續推新一期「渣打馬拉松」活期存款優惠，4個月平均有約4厘利息。錢夫人亦對比咗今期利率跟上期有咩唔同，發現首輪息率較低，但之後兩個階段都上升。

第一階段：由開戶日至2023年10月31日，年利率2.5厘（上次為3厘）

第二階段：2023年11月1日至30日，年利率5厘（上次為4.5厘）

第三階段：2023年12月1日至2024年1月2日，年利率6厘（上次為5厘）

*註：想知最新利率宜向銀行職員查詢 / 有新資訊亦歡迎報料畀我哋