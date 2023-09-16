IMF：將建議中國改變經濟增長模式

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃接受外媒訪問時表示，IMF計劃要求中國提振疲弱的國內消費、解決陷入困境的房地產行業問題、以及控制地方政府債務；這些訊息將在IMF即將對中國經濟政策進行的「第四條款」評估中傳達給中國政府。

她指IMF將強烈敦促中國政府改變經濟增長模式，放棄以債務為動力的基礎設施投資和房地產投資。而IMF對中國的建議是利用政策空間，幫助中國將增長模式轉向促進國內消費，因為基礎設施建設，投入更多資金，這種傳統的方式在目前的環境下是不會有成效的。

她又稱，如果不進行結構性改革，IMF預測中國的中期經濟增速可能會低於4%。今年中國對全球經濟增長貢獻率將達3分之1左右，因此中國的增長率對亞洲以及世界其他地區都很重要。

IMF在7月份預測中國2023年的經濟增長率為5.2%，2024年為4.5%，但警告說，鑑於房地產業的萎縮，實際增長率可能會更低。

她續指，中國房地產行業的問題也導致消費者控制支出，對中國來說，重要的是通過為購房者已付款的房產項目竣工提供資金，而不是救助陷入困境的開發商，來解決消費者對房地產行業的信心問題。她補充，內地有些領域如數碼經濟和綠色技術，對投資者仍有吸引力。