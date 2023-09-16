美聯：9月首14日整體物業註冊量按月跌近7%

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，9月首14日整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量共錄2,015宗，較8月同期2,164宗回落約6.9%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，回顧9月首14日各類物業註冊量按月表現，住宅方面，在不包括一手公營房屋之下，9月首14日一手私樓及二手住宅註冊量共錄1,614宗，較8月同期的1,549宗按月微升約4.2%。

值得留意，因簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，9月註冊個案一般主要反映8月市況，而上月熱賣的油塘新盤親海駅，其成交個案於上月底開始登記，而該盤有不少成交個案仍持續於本月註冊，成為月內住宅註冊量按月微升的動力；反觀，同期一手公營房屋則僅錄13宗，按月大跌約35%。

非住宅方面，9月首14日工商舖註冊量合共錄139宗，比起8月同期141宗按月微跌約1.4%；至於純車位及其他物業錄249宗，按月更下跌約4成半，主要是上月錄不少太古城拆售車位個案，而有關個案於本月已大幅減少，拖累本月純車位及其他個案大跌。