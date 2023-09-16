曜熊理財：謹慎應對股票基金

美國公布8月CPI(消費物價指數)為3.7%，高於前值3.2%，也微高於市場預的3.6%。美元指數短線快速拉升，估計美聯儲9月不會再進一步加息，但未來幾個月再次加息的可能性仍然存在。

能源價格大幅上漲推動了通脹的大部分增長。布蘭特期油一度衝高至每桶92.84美元，創近10個月新高。油價上漲對其他產品價格會帶來連同效應，比如食品、交通服務價格等。9月加息機會較小，但第4季度仍可能再次加息。

利率期貨顯示，美聯儲年底前有可能再加息0.25厘的預期。兩年期美國國債收益率早前走低，數據顯示核心消費者價格指數超預期上升。剔除食品和能源成本的8月核心CPI按年上升4.3%。

現時市場對美國在不引發衰退的情況下對前景過於樂觀，美聯儲可能需要進一步加息。現時來看實現軟着陸機會只有3分之1，目前亦沒有迹象表明美聯儲這兩年一路以來制定的政策是正確。

未來有三種可能性出現：軟着陸、不着陸、以及硬着陸。這都是對美聯儲累計加息影響和冷卻經濟的效果。這三種情況的機會率各佔3分之1，市場不想見到的情況機會率卻佔3分之2。現時，美股股價仍然偏高，投資者對股市要非常謹慎。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉