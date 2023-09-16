陳樂怡：聯儲局9月按兵不動機會較大

恒指成交縮減，走勢缺乏方向，預計資金於個別板塊炒作，短線關注十一長假主題，包括旅遊酒店、影視娛樂等板塊。外圍方面，美國8月CPI(消費物價指數)按年增長3.7%，高出預期，核心CPI按年增長4.3%，符合預期，創近兩年最低升幅。筆者預計隨着油價向上，CPI反彈，但核心服務價格回軟，核心CPI放緩，分化的趨勢將會使聯儲局趨向觀望，9月按兵不動機會較大，但維持第4季加息可能性。

內地媒體報道，火電容量電價改革政策將於年內出台，即是以火電裝機的固定成本折舊作為補貼項目，可保障電力系統長期容量充裕性。隨着新能源發展加快，火電利用時數逐步下降，發電收入減少或導致火電企業無法回收固定成本。不過，容量電價改革，正正可以改善火電企業盈利結構，提升盈利穩定性，令板塊估值得以重估。但盈利前景另一關鍵因素為發電需求，預計有待工業活動好轉，內地經濟復甦進展趨向明朗，才能進一步開拓股價上行空間。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)