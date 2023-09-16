陳樂怡：聯儲局9月按兵不動機會較大
2023年09月16日 22:30
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恒指成交縮減，走勢缺乏方向，預計資金於個別板塊炒作，短線關注十一長假主題，包括旅遊酒店、影視娛樂等板塊。外圍方面，美國8月CPI(消費物價指數)按年增長3.7%，高出預期，核心CPI按年增長4.3%，符合預期，創近兩年最低升幅。筆者預計隨着油價向上，CPI反彈，但核心服務價格回軟，核心CPI放緩，分化的趨勢將會使聯儲局趨向觀望，9月按兵不動機會較大，但維持第4季加息可能性。
歐盟委員會主席萊恩宣布，將對中國電動汽車展開反補貼調查，並將決定是否對中國電動汽車徵收懲罰性關稅。萊恩在向歐洲議會發表年度國情咨文時表示，全球市場正充斥着廉價的中國電動汽車，而有關價格是被巨額的國家補貼而人為地壓低，並扭曲了歐洲的市場。假設歐盟方面只是在進口關稅入手，筆者認為消息只會短期影響投資情緒。由於內地車企出口市場多元化，個別市場風險分散，再者具規模的車企早已海外建廠，中長線有望加快本地化生產節奏。車股當中，看好規模效應明顯的比亞迪股份(01211)，建議候低吸納。
內地媒體報道，火電容量電價改革政策將於年內出台，即是以火電裝機的固定成本折舊作為補貼項目，可保障電力系統長期容量充裕性。隨着新能源發展加快，火電利用時數逐步下降，發電收入減少或導致火電企業無法回收固定成本。不過，容量電價改革，正正可以改善火電企業盈利結構，提升盈利穩定性，令板塊估值得以重估。但盈利前景另一關鍵因素為發電需求，預計有待工業活動好轉，內地經濟復甦進展趨向明朗，才能進一步開拓股價上行空間。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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