葉尚志：恒指18000點以下分段買入

港股上試50日線後持續縮量回壓，資金趁低吸納的積極性仍有待增強。走勢上，恒指仍處尋底探底行情格局發展，而18,300點是目前的好淡分水線。然而，如果以配置的角度來看，18,000點或以下是價值區位置水平，因為在18,000點以下恒指的股息率將可達到4%以上，可望吸引長線資金入市來增強大市的承接力。

然而，如果市場氣氛依然未能完全恢復之下，恒指短線仍有進一步波動下探的可能，但在波動過後也就將會回歸價值。因此，面對現時這種市況，操作上建議可以在18,000點以下考慮逢低買入，但宜分段分批進行執行。

另一方面，由於煙草行業的整頓也已到了一個階段，政策面包括對電子煙是有開始逐步放開的機會。而根據一些醫學的有關研究，電子煙可能比圈煙對健康的傷害少一些，在減害的情況下，電子煙有取代圈煙的未來趨勢機會。建議可於7.1元或以下逐步趁低買入，目標看9元，止蝕可定在6元。

第一上海首席策略師葉尚志