郭家耀：內地樓市釋放寬鬆政策信號　有利貝殼修復估值

截至2023年6月30日止6個月，集團的總交易額為17,521億元，按年增加43%；存量房交易的總交易額為11,208億元，按年增加46%；新房交易的總交易額為5,729億元，按年增37.9%；家裝家居的總交易額為61億元，而2022年同期為15億元；新興業務及其他的總交易額為523億元，按年增加27.7%。然而，截至2023年6月30日，集團門店數量為43,000家，按年保持穩定；活躍門店數量為41,076家；經紀人數量為435,813名，按年增5%；活躍經紀人數量為409,054名，按年增7.6%。截至2023年6月30日止3個月，移動平均月活躍用戶數量為4,800萬名，去年同期為4,300萬名。

房產交易服務業務上，集團不斷拓寬經紀人合作網絡的規模，優化生態，深化平台精細化營運，滿足消費者需求。而在更廣泛的居住領域，集團通過數碼化工具提升經紀人之間的房源流通和房、客精準匹配能力，有效提升房源去化效率。今年上半年，集團實現了由平台參與者自治自發檢查為主，平台監察為輔，線上線下一體化的治理機制，進一步減少違規風險，提升經紀人作業的安全感，推動業務增長。期內，新房業務取得良好的業績表現，新房業務應收賬款周轉天數縮短至僅52天，較2023年第一季度縮短7天，較2022年同期縮短56天；「預付佣」佔總佣金的比例按年大幅提升至53%。「預付佣」模式項目比非「預付佣」模式項目銷售效率更高，該模式佔比的提升也使集團的分部收入得以提升。

家裝家居業務快速起勢，得益於集團不懈地投入行業競優機制改造，以及對於客戶獲取和轉化、交付、數據化、產品和供應鏈管理等各個能力的搭建。在多個促進家裝家居行業發展的政策引領下，家居消費迎來了更廣闊的發展空間，給集團帶來了重大發展機遇。今年上半年，家裝家居業務快速成長，該分部長期能力建設上的堅定投入開始出現成果。租賃住房管理服務業務方面，也實現了規模和經營效率的穩健提升。截至2023年6月30日，專注於分散式租賃住房管理服務的省心租業務在管規模超過120,000套，入住率較第一季度末進一步提升了1.1個百分點達到94.5%。

根據貝殼研究院數據顯示，2023年上半年重點40城租賃成交量比去年同期增加超10%。分城市來看，上半年多數城市住房租賃市場活躍度同比提高；從成交量來看，重點40城中，35個城市同比、環比均呈現回升態勢。儘管行業仍存有不確定因素，行業復甦勢頭明顯，加上內地政策積極緩解房地產市場的資金鏈緊張情況，有利集團估值進一步修復。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)