積金局成立25載　續推動MPF減費及可投資範圍等

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，積金局在25年前，即1998年的今天正式成立。她指未來將以協助打工仔女累積更多退休儲備為目標，帶領局方從多方面推動強積金制度繼續進步。

就推動強積金制度，包括全速推進「積金易」平台項目，以創造收費下調空間及提升運作效率；擴大強積金可投資範圍、在平衡回報及風險前提下為新產品「拆牆鬆綁」及鼓勵業界推出更多退休投資產品；針對強積金行政費以外的其他費用，要求受託人制定五年策略，繼續推動減費；以及檢討強積金供款最低及最高有關入息水平，以及進一步鼓勵自願性供款，以提升強積金充足度。

強積金於2000年12月1日實施，強積金總資產值至今累積至接近11,500億元，相當於財政儲備一倍半，是香港社會重要的退休保障資源。

積金局在過去25年致力針對四大策略性範疇做工作，包括保障計劃成員強積金權益；降低收費；增加強積金充足度；以及改善投資規管。

在保障計劃成員強積金權益方面，局方透過積極執法，為他們追討被拖欠的強積金供款。據積金局自2005至06年度起開始的統計，局方至今已處理64萬宗個案，當中為計劃成員成功追討超過$29億被拖欠的強積金供款。推動減費是積金局的重要工作之一。多年來經局方和業界的共同努力，強積金的平均基金開支比率由2007年的2.1%下降至今年7月底的1.32%，減幅達37%。劉麥嘉軒指，積金局會繼續努力推出不同措施，進一步推動減費。

在營運方面，積金局致力減省運作成本。局方今年將原來位於葵涌及觀塘的兩個辦事處，遷移到觀塘經合併的辦事處，提升營運效率，令租金及相關支出減少近3成，每年可節省1,400萬元。