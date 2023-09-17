【星期一‧炒啲乜】寧抽綠債　勿沾港股？

內地下調金融機構存款準備金率兼最新經濟數據有驚喜，一度帶動恒生指數上周五(15日)升逾300點至全周高位18,372點，惟其後遇阻，收報18,182點，全周埋單仍要微跌19點。受美股上周五下挫影響，港股ADR預計恒指明日(18日)再度回試18,000點關口。

展望今周，美國聯儲局議息會議備受關注。美國8月消費物價指數(CPI)、生產物價指數(PPI)、零售銷售數據均超出市場預期，撇除能源及食品價格的核心CPI則符預期，令市場普遍預期聯儲局今年底前仍可能會再加息。隨着今周議息結果出爐之後，息口前景或轉趨明朗化。

另外，各位想穩健收息的投資者，不要忘記港府新一批保底息4.75厘的綠色零售債明日開始接受認購，多間銀行和證券行已相繼推出優惠搶客，大家是時候部署認購策略。有見港股持續跑輸全球主要股市，把部分資金轉投綠債也許有助於在逆市下保護資產。

外圍重要數據還包括英國、歐元區、日本、加拿大將分別公布8月份通脹率、中國人民銀行將公布貸款市場報價利率(LPR)。投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好趨吉避凶的準備。

1、【曜熊理財：謹慎應對股票基金】

2、【陳樂怡：聯儲局9月按兵不動機會較大】

3、【鄺紫珊：5G及AI產業投資潛力厚】

4、【葉尚志：恒指18000點以下分段買入】

5、【郭家耀：內地樓市釋放寬鬆政策信號 有利貝殼修復估值】