美聯：工廈成交價跌量升　食品商出手入市

美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，8月份工廈註冊成交量則錄得約185宗，按月上升約8.8%，註冊金額則錄得14.05億元，按月跌約38.3%。至於8月份工廈租務成交量錄得近505宗，按月跌約11.0%。

資料顯示，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)8月報361.4，按月持平。其中，葵涌區的平均呎價按月升幅最高，最新分別報3,957元，升幅約1%。至於跌幅最大的分區為沙田/火炭/石門區，最新報4,407元，按月跌約1.3%。

綜合內部資料及市場資訊所得，上月市場上的註冊成交主要集中在傳統分層工廈，當中包括有位於觀塘區的福昌大廈低層全層，以約6,656萬元成交，涉及面積達10,490平方呎，呎價則為6,345元。而荃灣區的立泰工業中心一期中層多個單位，以約5,352萬元成交，涉及面積達13,294平方呎，呎價則約為4,026元。

另外，美聯工商物業租金指數(MIRI)最新報151.6，按月微跌0.2%。分區呎租方面，升幅最大的分區為屯門區，8月呎租報12.6元，按月上升1.0%。九龍灣區最新的平均呎租為17.8元，按月跌1.8%，為跌幅最大的一區。

美聯工商董事陳偉志表示，近月工廈註冊成交市況以中小型買賣為主，例如有食物製造商及本地著名雪糕品牌紛紛入市。其中一家食物製造商購入位於大埔的一個工業大廈廠房；而本地著名雪糕品牌則購入位於葵涌的工業大廈多個單位，相信兩家企業均買入物業作為業務營運之用。另外，近期亦有不少資深投資者相繼入市，相關成交物業分別位於大埔汀角路55號太平工業中心及九龍灣臨興街美羅中心2期，陳氏料有關工廈物業的成交個案在後市將持續出現。