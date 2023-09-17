十大屋苑周末兩日僅錄個位數成交　6屋苑「捧蛋」

樓市交投沉寂，中原指出，十大屋苑於過去周六、日(16、17日)錄6宗成交，按周減少7宗或約53.8%，交投重回個位數，期內佔6個屋苑零成交，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城及沙田第一城等。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，主要銀行將於明天起上調按揭息率，加上聯儲局將於本周議息，加息陰霾下，二手市場觀望氣氛濃厚，交投陷僵持局面。

港島區方面，該行趙鴻運表示，期內鰂魚涌太古城錄1宗成交，本月累錄7宗，項目恒山閣中高層C室，實用面積約684方呎，三房間隔，以918萬元易手，呎價約13,421元。

至於鴨脷洲海怡半島於周末錄兩宗成交，中原盧鏡豪稱，屋苑2座高層A室，實用面積約642方呎，三房間隔，享避風塘全海景，叫價1,000萬元，累減117萬元或12%，以883萬元易手，呎價約13,754元。另一宗為33座極高層F室，實用面積約686方呎，套三房間隔，以1,032萬元易手，呎價約15,044元。

至於九龍區則只有紅磡黃埔花園錄得成交，該行袁顯岸表示，屋苑11期12座低層H室，實用面積約470方呎，兩房間隔，以628萬元成交，呎價約13,361元。新界區亦只有天水圍嘉湖山莊有成交，期內錄2宗交投。