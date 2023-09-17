周末錄24宗一手成交　屯門項目暫收票2500張

新盤未有大型銷售活動，市場於周六、日(17、18日)錄約24宗一手成交。而市場緊接將有全新盤推出，以低價搶攻市場的屯門掃管笏項目，收票反應理想，暫已超額認購逾16.8倍。

●凱和山暫收票2500張 近半屬同區換樓客

路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山以低價搶攻市場，項目認購登記反應理想，截至周日(17日)晚上暫錄約2,500張入票，以首張價單140伙計，超額逾16.8倍。

集團銷售及市場推廣副總監陳健聰稱，連日參觀人流絡繹不絕，參觀人士近5成屬同區換樓客，以年輕人及小家庭為主，大部分對兩房戶型感興趣，另有部分內地專才查詢項目大單位。

●長沙灣睿峰沽出1伙兩房戶 成交價逾1510萬

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰於周日(17日)沽出1伙，單位為東翼32樓D室，實用面積499方呎，兩房間隔，成交價逾1,510萬港元，呎價約30,279元。

發展商表示，樓市氣氛平穩向上，項目自2月初重啟銷售後售出91伙，套現逾10億元，整個項目至今累售280伙。

●飛揚第1期擬短期內開放現樓單位予公眾參觀

集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，開放現樓的預備工作已接近完成，希望爭取本周內予首批VIP客戶參觀。同時更會特別為租客及專才人士推出全新的付款計劃以迎合需求。

●日出康城凱柏峰III周末錄3宗成交 套現9158萬元

其中1宗成交於今日錄得，單位為3B座33樓F室，實用面積451方呎，成交價763萬元，呎價約16,920元。