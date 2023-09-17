第四範式周一開始招股　入場費6177元

第四範式成立於2014年，提供以平台為中心的AI解決方案，使企業實現AI快速規模化轉型落地，發掘數據隱含規律，提升企業的經營決策能力。據灼識諮詢的統計，以去年營業收入計算，第四範式是中國以平台為中心的決策類AI市場排名第一，市場份額22.6%。公司在今年3月推出了專為業務場景設計的企業級生成式AI產品「式說」(SageGPT)，具有多模態大模型互動能力及企業級AI工具特性。

該公司擬將所得款項淨項大約60%(約5.31億港元)於未來3年內用於加強基礎研究、技術能力和解決方案開發；約20%(約1.77億港元)在未來3年內擴展公司的產品、建立品牌及進入新的行業領域；約10%(約8,850萬港元)在未來3年內尋求戰略投資和收購機會；其餘約10%用作一般企業用途。

這次招股的基礎投資者包括新華資本管理、北京中關村科學城科技成長投資合夥企業(有限合夥)及Montage Technology Holdings Company Limited(瀾起科技)，認購總額合共約9,680萬美元(約7.55億港元)。