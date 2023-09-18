東方日報B1：中美10年回報勢跑輸

新冠疫情過去後，全球經濟復甦的走向令許多人感到意外，作為最大經濟體的美國未有陷入衰退，而第二大經濟體中國的疫後復甦進程卻未如理想。不過，從資產配置角度，專家認為，中國和美國都並非最吸引的市場，未來5至10年的回報可能跑輸許多市場。GMO資產配置聯席主管Ben Inker接受本報訪問時稱，多年來一直被忽視的日本市場現時最值得關注，並且認為當前長線投資者仍可找到不少的機會。

GMO成立近半世紀，素以獨到長線投資策略聞名，聯席創始人之一乃「華爾街災難預言家」Jeremy Grantham。正當全世界仍把焦點放在中美的政治、經濟、科技發展時，GMO再次提出別樹一幟的觀點──於中美以外市場尋找更多的機遇。

Ben Inker表示︰「過去一年半所發生的事深刻改變全球投資格局，雖然某程度上帶來經濟挑戰，但對長期投資者卻非常有利。」他所指的是歐美發達經濟體通脹高企，央行不斷加息，使得美元現金存款產生的利息處於數十年高位，而歐洲投資者亦可以買入扣除通脹後仍有正收益的債券。在他看來，過去由於低利率，資金要跑贏通脹就一定要投資風險資產的情景已經不復存在。

不過，高利率往往可能使經濟放緩甚至衰退。Inker卻指出，這種情況並不影響當前的長期投資機會，因為世界上有許多地方的股市已相當便宜。當然，他所說的並不包括中國與美國，雖然他確實認為中美市場仍能夠找到一些值得擁有的股票，但並不看好這兩大市場。

他解釋稱，美股最大的問題是估值太高，在債券及現金的息率大幅上漲後，美股估值卻未有相應大幅調整。這使美股在目前情況下很脆弱，除非其經濟增速與物價穩定情況做到「世界第一」，否則難以支撐高估值。至於中國股市雖然估值較低，但其經濟困境「比起世界其他地方風險更大」。

據外媒統計，2021年12月至今年6月底期間，外資於中國股票及債券的持倉減少約1.37萬億元人民幣或17%。Inker指出，中國不僅飽受通縮之苦，在長期經濟增速放緩和債務高企的背景下，迫切地需要重新平衡經濟，從投資主導轉向消費驅動增長。「問題是這種轉變能否在不引發金融危機下完成……避開危機除了需要極為精明的決策外，還需要相當好的運氣。」

若把目光從中美這兩大經濟體上移開，他認為，許多其他股市的估值仍然合理，特別是這些市場中估值最低的20%股票，即所謂的「深度價值股票」。雖然在經濟衰退期間，大多數發展中經濟體股市估值都很低，而幾乎所有地區的深度價值股票都存在巨大折讓，故即使出現經濟衰退，全球價值股中長線而言仍可望錄得不錯回報。

綜觀全球股市，他最看好的是日本，原因是估值「合理」，企業在業務改善進展良好，甚至比大多數投資者認知更好，許多公司亦提升了經營溢利率。再者，日本政府可能是當今世上，唯一正在推動企業改善股東回報的政府。另外，日圓作為被低估的貨幣，亦是利好因素之一，因為貨幣弱勢往往可以推動盈利增長。

GMO認為，現在仍可在不同的投資領域找到值得關注的機會。即使中美股市目前並不吸引，但目前的投資環境，是2009至2010年期間金融海嘯後大復甦周期之後最好的。