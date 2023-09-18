港股黑期低水200點　油價上周漲逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.04%，報105.29；港匯見7.8263；離岸人民幣(CNH)報7.2767；美元兌日圓處147.82；歐元報1.0667，英鎊報1.2395。金價處1,923.88美元。布油報93.96美元，紐油報90.14美元。比特幣(Bitcoin)跌0.2%，報2.65萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水近200點。

●道指上周五(15日)收報34,618點，跌288點或0.83%；標指收報4,450點，跌54點或1.22%；納指收報13,708點，跌217點或1.56%。全周累計，道指升0.12%；標指與納指分別跌0.16%及0.39%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,088點，跌93點或0.52%。

●9月恒生指數夜期收報18,067點，跌117點，低水116點，成交13,444張。

●紐約期油上周五收報每桶90.77美元，升0.61美元或0.68%，全周累升3.7%；倫敦布蘭特期油收報每桶93.93美元，升0.23美元或0.25%，全周累升3.62%。

●紐約期金上周五收報每安士1,946.2美元，升13.4美元或0.69%，全周累升0.2%。

●英國富時100指數上周五收報7,711點，升38點或0.5%；德國DAX指數收報15,893點，升88點或0.56%；法國CAC指數收報7,378點，升70點或0.96%。

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