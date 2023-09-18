【向世界錢進】食品通脹強頑　澳洲超市勁賺

澳洲兩大連鎖超市巨頭早前均公布增長不俗的業績。截至今年6月，Woolworths年度淨利潤為16.18億澳元(約81億港元)，按年增長4.6%；Coles年度淨利潤按年增4.8%至10.98億澳元(約55億港元)。然而，在澳洲家庭面對生活成本壓力不斷增加的情況下，超市如何賺取高額利潤？

兩大超市解釋，集團利潤增長主要來自受生活成本危機影響的消費者減少外出用餐、多了在家煮食，因而前往超市購買食材和日用品。舉例超市自有品牌包括麵條、大米等主食，在報告期間錄得強勁的銷售增長。

再者，部分消費者會減少購買新鮮肉類和蔬菜，轉為購買存放期較長的冷凍和罐裝食品。部分消費者則仍然希望享受美食和具餐廳質素的食物，並期望超市可以在他們有限的預算內提供合適的選擇，因而帶動了超市的高端產品銷售。這些因素疊加下讓超市交出亮麗的成績表。

不過，學者補充，上述因素以外，超市利潤飆升還因為澳洲整體食品雜貨價格大幅上漲。例如肉類產品的價格已非常高，牛奶在早前遇上供應問題時價格也明顯上漲，但到供應逐步復常後，近期價格依然居高不下。

商品價年飆近一成

投資銀行瑞銀一項分析發現，這兩大澳洲超市的商品價格一年升幅近一成，不僅高於澳洲整體通脹率，亦高於官方的食品和非酒精飲料類別通脹率。其中，牛奶及乳製品價格一年上升14.9%的幅度最為顯著，緊隨其後是升11.8%的麵包和穀物。至於售價高於其他食物的肉類和海鮮，一年加幅為4.1%。

此外，近年興起的「縮水式通脹」，即產品分量縮減，但售價不變的做法，亦助長超市賺大錢，原因是消費者可能最初察覺不到商品分量縮減而繼續樂意購買。例如這兩家超市均有出售的一款士多啤梨果醬，價格由每罐3澳元減到2.8澳元，但其重量卻從過去的500克減到375克，故實際上是賣貴了。另超市會經常利用季節性特價作為營銷策略，吸引人們無意中增加消費金額。

學者總結，只要人們對經濟前景仍存在不確定，超市將繼續受惠，因為愈來愈多人會選擇留在家中，藉以獲得安全感。

承諾減價至11月底

為了幫助澳洲家庭紓緩生活成本上升所帶來的財務壓力，Woolworths與Coles在公布巨額年度利潤後，隨即宣布降低數百種商品的價格，並承諾低價至少維持到今年11月底。

Woolworths削減約450種商品的價格，平均減價幅度為17%，而Coles削減約500種商品的售價，平均減價幅度為19.7%。

減價商品包括清潔和衞生用品，以及日常基本食材，例如鱈魚、番茄、青瓜、肉餡、意粉、冷凍薯條、蘋果汁、罐頭等，平均減價一至兩澳元(約5至10港元)，部分商品減價幅度達50%。

超市亦向消費者建議一些購物省錢方法，例如根據每周公布的特價商品，事先規劃需要的購物清單；購買時令當造的新鮮農產品。

7月CPI升幅創近年半低

澳洲7月消費物價指數(CPI)按年上漲4.9%，低於6月時的5.4%，創17個月低位，亦遠低於去年12月時的8.4%峰值；按月升幅亦放緩至0.3%，3個月年化率為2.8%，重回澳洲央行2至3%的目標區間。

對7月份通脹貢獻最大的是按年升7.3%的住房類別，以及升5.6%的食品和非酒精飲料類別。劃分細項下，按年升幅最大是升15.7%的電費，緊隨其後是燃氣和其他家用燃料升13.9%，乳製品漲12.7%，麵包與穀物升9.9%。另一邊廂，汽車燃料價格按年跌7.6%，生果與蔬菜跌5.4%，通訊升0.3%，均拉低了整體通脹水平。