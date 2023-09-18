JPEX案拘林作等6男女　逾1400人求助涉款10億

近日證監會指虛擬資產交易平台「JPEX」屬無牌經營，曾在社交網揚言「已經申請成為JPEX合夥人」的林作即時劃清界線。但直至今日(18日)，林作疑與案有關，已被執法人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕。另一名涉嫌宣傳JPEX的網紅陳怡(陳凱怡)今早同樣被捕。執法部門則指，4男2女涉JPEX案被捕，人員暫接1,408人報案，涉款約10億港元。

執法人員同時搜查林作位於中環皇后大道中30號娛樂行的辦公室，搜至今日中午12時許，檢走大批已裝入紙箱的證物，另有大量現金被裝在透明證物袋檢走，而林作亦被手銬反扣雙手，由執法人員帶走並扣留調查。至晚上9時許，林作女友裕美由男友人陪同，並攜飯盒到報案室由人員轉交與林作，裕美表示「佢想食义燒飯」，亦指現在是律師通知她最新消息，由於林作母親不在港，她須致電林母交代現時情況。

另外，人員到陳怡位於尖沙咀永安廣場的加密貨幣找換店搜查，門外有圍板封起及有管理處職員留守。至傍晚近6時，陳怡及一名女職員於店內被帶走調查，人員亦檢走證物包括大量現金。

證監會在上周三(13日)已發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌，由於可能涉及詐騙，已在上周四(14日)轉介執法部門調查。執法部門表示，至今接獲逾千宗與JPEX案相關的求助及報案。