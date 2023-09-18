德國外長：歐洲必須減少依賴中國　惟並非脫鈎

德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)表示，歐盟必須減少對中國的依賴，她支持歐盟就內地向電動車行業提供補貼進行調查。

貝爾伯克周日(17日)接受外媒訪問時表示，對於像俄羅斯這樣入侵烏克蘭的國家，歐盟減少依賴是必要的，現在對於中國也是如此。

歐盟委員會主席萊恩上周宣布，將對中國電動車補貼展開調查，此舉不但可能導致向中國製造的電動車進口徵收關稅，並可能引來內地方面的報復。

如果針鋒相對的貿易報復演變成全面貿易戰，德國將尤其面臨風險。德國汽車製造商福士(Volkswagen) 、奔馳(Mercedes-Benz)和寶馬(BMW)已在中國設立數十家工廠，這3大汽車製造商目前在中國的汽車銷量超過任何其他市場。

貝爾伯克表示，歐洲應該尋求降低與中國的風險，但不要脫鈎，「因為在一個互相聯繫的世界中無法脫鈎。」

超過一年以來，美國、中國、英國和歐洲都在不斷加大對綠色技術的補貼力度，歐盟的調查標誌着在擊退競爭對手的國家支持方面邁出一步。視乎調查結果，這可能會促使貿易夥伴採取針鋒相對的保護主義措施。「在氣候問題上為合作夥伴，在新技術方面為中國的競爭對手，但也見到我們是系統性的競爭對手，因此我們必須保護自己的弱點。不過，我們應該有能力保護自己，而不是變得天真。」