梁志堅：發展商投地較以往謹慎　經濟單靠夜市幫助有限

今年度多幅用地流標，地產建設商會執委會主席梁志堅接受媒體訪問時表示，地產商投地較以往謹慎。

他以會德豐有份入標競投的赤柱住宅地為例，指出政府可能因地皮處豪宅區，因此底價較高，但地皮鄰近居屋，而且尚未平整，因此發展商投標價格謹慎，最終未有出價達到政府所定的底價而流標。

他認為，香港的發展以往遠遠超過新加坡，不過新加坡目前已經作出不少規劃，如土地及早儲備，反而香港短期內缺乏土地發展，認為如果不把握機會，就會有所損失。他舉例，有別以往政府先平整土地後才出售，目前政府推出尚未平整的土地予發展商「自行計數」投地。

政府推出「香港夜繽紛」活動促進夜經濟。梁志堅認為，本港經濟單靠夜市幫助不大，在人手不足的情況下，需要多項措施配合。

他表示，全球經濟不景氣，香港經濟亦受大環境影響。他又指，至少有20萬人移民，主要屬中上階層，現時本港內需疲弱。

不過，他認為，長遠仍看好香港擔當祖國的「南大門」角色，對未來10至20年發展感到樂觀，但強調有不少發展範疇需開始檢視，包括本港土地儲備及發展程序，而並非只着重大灣區的投資。