【高盛推介】騰訊、美團均創近月新低　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊由上周二起連跌，今早(18日)則早段低見314元，創3個月低位後跌幅收窄並曾反彈。現報316.6元，跌約0.2%，目前為連續第5日下跌。騰訊公布，上周五於聯交所回購126萬股，涉資約4.02億元。

美團上周五反彈升約1.1%，今早再度下跌，早段低見121.3元的兩個月低位後跌幅收窄。現報122.5元，跌約1.4%。有券商就美團外賣業務持續領先、與抖音的到店本地服務競爭可控，資產負債表強勁等因素，看好美團後市表現並給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周獲資金積極吸納，5個交易日共錄得約2,000萬元資金流入。淡倉於上周四錄得約50萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

美團方面，上周二至上周四共錄得約650萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周四錄得約50萬元資金流入後，上周五亦獲資金轉向沽出。

騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.1倍，貼價、高敏感度。

騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿12.1倍，輕微價外、高槓桿、低面值。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿12.0倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。

美團購17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿7.8倍，行使價150元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一。

美團購17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿7.5倍，中短期貼價、高敏感度。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.1倍，行使價100元以上、3個月期以上、最高槓桿產品之一。

騰訊及美團牛熊證條款：

騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率12.8倍。

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率7.7倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率16.9倍。

美團牛53643，收回價115元，行使價112元，換股比率500，槓桿比11.5倍。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比7.7倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率4.1倍。

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