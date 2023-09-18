維信金科創立嶄新品牌CreFIT　以金融科技助港人無憂清卡數

維信金科控股有限公司執行董事兼首席運營官及維信金融財務有限公司首席執行官廖世強（Thomas Liu）表示：「維信金科在中國市場擁有17年貸款業務經驗，並且一直致力投入研發工作，將科技融入經營之中。人工智能浪潮席捲而來，正在塑造及加速數字化經濟時代的消費金融數字化轉型。我們主動迎接時代趨勢，對核心業務系統進行革命性的功能升級。除自主研發的「蜂鳥」風控系統外，我們在中國市場已借助人工智能模型推出AI智能線上客服機械人，持續優化用戶的互動體驗。憑藉在中國市場的經驗，我們在香港正式推出嶄新品牌CreFIT 將科技與信貸產品結合，致力推廣以守護客戶信貸健康為理念，務求以全新的客戶體驗服務香港市民。」

有見不少港人都受到卡數問題困擾，但坊間的清卡數貸款服務申請手續複雜，未必可以配合客戶極速清卡數的要求。如果客戶遲還信用卡帳單，更有機會影響他們的信貸評分。而全新信貸健康平台CreFIT推出的「CreFIT 卡卡貸」清卡數服務，全程手機申請，由申請至放款最快3分鐘完成，貸款額更高達20萬港元，過程絕不影響信貸評級。CreFIT卡卡貸設有7日免息冷靜期，7日內清還0元利息，利息更低至實際年利率1.98%，真正幫客戶「無憂清卡數」。

CreFIT手機應用程式，更引入了帳單管理功能，免費助用戶一站式管理個人帳單，功能包括卡數到期提示、信用卡消費總結和分析、異常費用或信用卡年費通知，提醒用戶準時清卡數之餘，更可避開各類額外費用、避免遺漏及逾期繳費、更了解個人消費類別，CreFIT 手機應用程式未來將會推出更多嶄新功能，進一步提升用戶的信貸健康。

CreFIT於9月13日亦推出全新宣傳廣告，由守護信貸健康拍檔Capi及Moni為大家介紹「CreFIT卡卡貸」的特色及帳單管理功能。同時，Capi及Moni更提醒市民大眾，要用科技及健康的態度，為信貸Credit Keep Fit，保障自己的信貸健康。