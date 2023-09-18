【高盛推介】比亞迪重上250元　資金兩邊吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五升約1.1%，今早(18日)繼續上升。高開約0.2%後重上250元水平，最高見253.4元。現報251元，升約1.5%。日前深圳市發改委印發《深圳市關於促進消費的若干措施》提出，支持老舊汽車更新消費，給予最高10,000元人民幣補貼。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，上周二至上周五皆錄得資金流入，合共約470萬元。淡倉於上周二至上周四共錄得約450萬元資金流入。

比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.8倍，輕微價外、低面值、高槓桿。

比迪購19224，行使價260.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、高敏感度。

比迪牛53445，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，遠牛。

比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、高敏感度、活躍條款。

比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

其他汽車股認股證條款：

吉利購17988，行使價11.52元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.0倍。

長汽購17904，行使價10.3元，2024年02月21日到期，實際槓桿4.7倍。

小鵬購18785，行使價111.88元，2024年02月02日到期，實際槓桿2.9倍。

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