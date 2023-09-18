瑞銀：比亞迪海豹電動車具生產優勢　定價仍遠低於歐美車

投資大行瑞銀舉行比亞迪海豹電動車拆解研究結論及汽車零部件展示分享會。

瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，海豹在設計集成及技術上具生產優勢，而非單純在人工薪金上有競爭力。他指，在歐盟向華電動車加徵關稅陰霾下，倘若海豹全套送至歐洲砌車，仍較歐洲車企所砌的便宜25%。

他又指，觀乎海豹定價在2.5萬美元，換言之其毛利率有16%，成本則跟特斯拉(Tesla)的Model 3相比低15%、跟德國砌的上汽大眾電動車ID.3相比便宜逾35%。至於假設歐盟向華加徵關稅，估計海豹的潛在售價則為3.5萬美元，對歐洲普通車企品牌仍構成衝擊。

至於經該行對海豹拆件研究後，則估計海豹有75%部件由比亞迪「自己砌」、屬自家零部件，對手Model 3在美國本土砌的比率則是68%。

不過，海豹現時仍有8%零部件來自全球供應商，其中採用了瑞典企業維寧爾（Venoeer)的先進駕駛輔助系統（ADAS）傳感器、同時涉及使用高通5G晶片。該行指，由於電動車所要的晶片技術較手機低，而觀乎現時華為在禁令下仍有能力「自己砌機」，相信一旦美國的晶片禁運令生效，比亞迪都可以通過國產供應鏈量產。

內地電動車市佔率方面，瑞銀則料中國電動車在全球的銷量將由2020年的17%，翻一倍至2030年的33%，估計車企整合過程仍在進行，而在2030年前後內地會約有10間至12間主要車企透過不同業務方式營運，惟此消彼長則下令傳統車企市佔率由2022年81%跌至58%。