周樂樂：國內經濟面利好市場　續關注華為產業鏈

過去一周，A股滬深兩市偏弱，重要指數除了上證指數上漲外其他均收跌，其中，上證漲0.03%，創業板跌2.29%，科創50跌1.61%。申万一級31個行業中，11個升，20個跌，其中，最強的三大行業是煤炭(+4.34%)、醫藥生物(+4.25%)與鋼鐵(+1.8%)，最弱的三大行業是計算機(-3.91%)、國防軍工(-3.51%)與電力設備(-3.14%)。數據上看，市場行業漲少跌多，政府最近救助的行業與糾偏的行業偏強，如：地產產業鏈、生物製藥等，而之前熱炒題材板塊則走弱，如：科技、新能源等。

國內市場看，經濟數據上看，國內8月份數據雖然仍然低迷，但是環比上的經濟數據好轉，製造業PMI回升，服務業PMI維持50以上，規模以上的工業企業盈利好轉，出口數據環比改善，PPI環比轉正，社融等金融數據環比企穩回升。更令人市場樂觀的是國內產業結構性升級成效明顯，高端製造、新能源領域投資維持高增長，房地產行業雖疲軟但有趨穩的迹象。政策上看，國內三季度中央政治局會議強調“活躍資本市場，提振投資者信心”以來，國內各部委及各地方政府推出的政策較友好，國務院發布並實施一攬子化債方案、證監會放開地產企業在資本市場融資、愈來愈多地方政府宣布放開房屋限購政策等，這些政策方案的落實將有利於解決國內最緊急的市場主體債務鏈風險，有助於部分以破產定價的地產公司的股價反彈。另外，國內推出印花稅減半、收緊IPO、規範股東減持、調降融資保證金比例這四大招刺激資本市場，從股票供應端、新增資金供應端、交易費用端等方面來刺激市場信心。國內監管部門亦已圍繞吸引增量長錢入市作出安排，從投融資兩端雙向發力，助力增量資金規模穩步提升，改善市場供求關係，促進資本市場穩定健康發展。日前國內央行年內第二次降準重磅落地，預計釋放的中長期流動性將超5000億元，同時，央行等部門強力維穩人民幣匯率，增強市場對人民幣資產的信心。華為最新款5G手機Mate60pro上市售賣，軟硬件完全實現國產化，尤其是所用國產晶片，高端晶片突圍成功，同時，華為發布問界W7智能汽車，有利好國內消費電子、汽車產業鏈這些支柱型產業走向全球。

海外市場看，美國8月的CPI與PPI按年與環比都超預期，主要受能源和汽油價格推動。另外，8月零售銷售環比意外未放慢增長，增速遠超預期，連續第五個月增長。從數據上看，美國經濟基本面仍較為強勁，降低經濟衰退憂慮，但美國通脹數據回升，市場對美聯儲政策憂慮加劇，導致近期海外股市走弱。市場數據顯示，9月份美聯儲不加息的可能性仍然高達90%。然而，美聯儲11月加息25個基點的預期重新升至40%。認為通脹預期回升與高利率水平是市場承壓的重要原因，若遲遲沒有看到利率轉向，風險資產前景難以樂觀。

綜合來看，受益於國家層面上救市政策支持與經濟面好轉，但受制於美聯儲高利率的影響，港股與A股在區間震盪反复築底的概率較大，結構性機會在於政策持續強刺激的技術創新、國產化替代的方向，尤其華為技術突圍帶來的機會，如：半導體、智慧駕駛、機械人、工業控制等國內高端製造業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂