道期升40點 比特幣向上 油價撲95美元
2023年09月18日 16:18
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美匯指數報104.982；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.2950；美元兌日圓報147.74；歐元處1.0662；英鎊報1.2370。金價報1,926.02美元。油價微升0.3%，布油報94.24美元，紐油處90.38美元。比特幣向上，報26,697美元。道指期貨升40點。
焦點數據：
22:00 美國9月NAHB房屋市場指數
●恒生指數全日收報17,930點，跌252點或1.4%，主板成交超過845億港元。中芯跌逾5%包尾。
-據報阿里巴巴成立海外信息技術公司。
-完美醫療：港醫療旅遊旗艦店3個月銷售合同增52.6%。
-恒大曾急插兩成半，恒大財富高層遭刑事強制調查。
●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,125點，升8點或0.26%；深成指報10,200點，升55點或0.55%；創業板指數報2,020點，升17點或0.89%。
花旗：內房9月銷售回升或僅「虛火」。
內地暫緩房地產稅立法，專家：考慮經濟形勢。
李想：造假造車新勢力企業全死光，蔚小理融資從沒虛報。
瑞銀：比亞迪海豹電動車具生產優勢，定價仍遠低於歐美車。
香港經濟：
●梁志堅：發展商投地較以往謹慎，經濟單靠夜市幫助有限。
外地經濟：
●受惠資金出逃中國，摩通睇好印度股市交易規模激增。
基金警告：印度股市恐起泡，中小型股高危。
新加坡8月出口按年跌20.1%，連跌11個月。
德國外長：歐洲必須減少依賴中國，惟並非脫鈎。
歐盟對過分依賴中國製電動車電池感憂慮。
日本加薪幅度30年最大，扭轉經濟頹勢關鍵？
產量增加出口降，呢種日本人氣水果跌價7成！
企業消息：
●鴻海擬未來一年倍增印度投資與員工數目。
●iPhone 15邊款最受捧？華為回歸影響大？郭明錤咁睇...