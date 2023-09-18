道期升40點　比特幣向上　油價撲95美元

2023年09月18日 16:18
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報104.982；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.2950；美元兌日圓報147.74；歐元處1.0662；英鎊報1.2370。金價報1,926.02美元。油價微升0.3%，布油報94.24美元，紐油處90.38美元。比特幣向上，報26,697美元。道指期貨升40點。
    焦點數據：
    22:00 美國9月NAHB房屋市場指數
    ●恒生指數全日收報17,930點，跌252點或1.4%，主板成交超過845億港元。中芯跌逾5%包尾。
    -據報阿里巴巴成立海外信息技術公司。
    -完美醫療：港醫療旅遊旗艦店3個月銷售合同增52.6%。
    -恒大曾急插兩成半，恒大財富高層遭刑事強制調查。
    ●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,125點，升8點或0.26%；深成指報10,200點，升55點或0.55%；創業板指數報2,020點，升17點或0.89%。
    花旗：內房9月銷售回升或僅「虛火」。
    內地暫緩房地產稅立法，專家：考慮經濟形勢。
    李想：造假造車新勢力企業全死光，蔚小理融資從沒虛報。
    瑞銀：比亞迪海豹電動車具生產優勢，定價仍遠低於歐美車。
    香港經濟：
    ●梁志堅：發展商投地較以往謹慎，經濟單靠夜市幫助有限。
    外地經濟：
    ●受惠資金出逃中國，摩通睇好印度股市交易規模激增。
    基金警告：印度股市恐起泡，中小型股高危。
    新加坡8月出口按年跌20.1%，連跌11個月。
    德國外長：歐洲必須減少依賴中國，惟並非脫鈎。
    歐盟對過分依賴中國製電動車電池感憂慮。
    日本加薪幅度30年最大，扭轉經濟頹勢關鍵？
    https://reurl.cc/E1ZVog
    產量增加出口降，呢種日本人氣水果跌價7成！
    https://reurl.cc/Zyj4Wp
    企業消息：
    ●鴻海擬未來一年倍增印度投資與員工數目。
    ●iPhone 15邊款最受捧？華為回歸影響大？郭明錤咁睇...
    https://reurl.cc/z6WqAk