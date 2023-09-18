【產經直播】港股成交奀　繼續冇方向？

美國聯儲局將於本周四(21日)公布議息結果，市場普遍認為聯儲局將不會加息，但今年年內加息路徑仍然存在爭議，加上美國政府有機會停擺，美國9月就業、通脹等重磅數據或延遲發布，未來息口走向更難預計？美股會再向下調整？

港股低開113點，其後跌幅擴大，最終失守萬八關，收報17,930點，跌252點，港股萬八關上上落落，內地公布貸款市場利率(LPR)在即，觀望氣氛濃厚，港股會繼續維持悶局？炒股不炒市？

石油供求緊張，國際油價繼續向上，紐約期油重上90美元水平，市場擔心原油價格上漲將會進一步加劇通脹，加上美國政府已不能像去年般釋放大量戰略石油儲備來壓抑油價。油價有望挑戰百美元高位？三桶油周一(18日)個別發展，現水平仲值得追入短炒一轉？

綠債周一(18日)起至下周四(28日)接受認購，發行規模最多200億元，為期3年，1萬元入場費，每半年派息1次，派息與本地通脹掛鈎，保底息不少於4.75厘，遠高於去年綠債2.5厘的保證回報，綠債抽得過？

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