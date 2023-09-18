調查：逾7成港人因經濟原因會退休後繼續工作

滙豐發布最新調查指出，出於經濟原因，逾7成香港人預計會退休後繼續工作。

滙豐《生活質素報告》訪問包括香港在內的9個市場不同世代富裕人士對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素。香港的生活質素總分為68分(滿分100分)，低於全球平均的75分。

調查發現，香港受訪者平均希望在60歲退休，不過，多數受訪者亦指他們準備在退休後繼續工作；香港人關心退休後的最主要問題包括身體狀況轉差、通脹和醫療成本上升。當中，香港受訪者對醫療成本的擔憂為受訪市場當中最高。另外，為了應付退休生活，香港受訪者指他們主要依靠個人儲蓄，其次為投資收入和退休儲蓄計劃(強積金)。

另外，調查亦發現身體健康得分較高的受訪者在心理健康方面得分較高的可能性是其他受訪者的9倍；經濟狀況良好的人在心理健康方面獲得高分的可能性為其他人的4.3倍。

平均而言，千禧世代受訪者渴望比嬰兒潮世代受訪者早七年退休。超過四分之一受訪者計劃在將來移居以提升生活質素。只有少於一半受訪者作財富傳承，另外20%的受訪者表示他們不確定如何開始遺產規劃。