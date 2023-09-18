歐股三大指數偏軟　北歐半導體暴跌13%

歐洲股市向下，英國富時100指數報7,706點，跌4點或0.06%；法國CAC指數報7,324點，跌54點或0.73%；德國DAX指數報15,820點，跌73點或0.46%。投資者為本周全球央行會議做好準備，其中包括挪威、瑞典、瑞士、英國和美國的利率決定。

在歐洲央行上周暗示結束加息後，全球央行本周將成為焦點。英倫銀行可能會在本周稍後進行第15次加息，美國聯儲局則似乎將暫停加息。

個股方面，晶片製造商北歐半導體(Nordic Semiconductor)在下調第三季收入指引後，股價下挫13.2%。

法國第三大銀行法國興業銀行表示，在其新任行政總裁備受期待的戰略計劃中，預計未來幾年的年銷售額增長甚微，拖累該股下跌6.3%。

瑞士合約藥物製造商Lonza行政總裁Pierre-Alain Ruffieux將在本月底經雙方同意離開公司，由於對中期盈利前景的擔憂，該公司股價下滑9.6%。

英國企業家Martin Sorrell的廣告集團S4 Capital股價暴跌22%，是幾個月來第二次下調年度預測，稱經濟衰退擔憂讓客戶變得謹慎。