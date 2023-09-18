網絡遊戲商中旭未來今起招股　入場費2828元

中旭未來計劃全球發售18,976,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中17,078,400股發售股份將用作國際發售（可予重新分配及乎超額配股權行使與否而定），其餘1,897,600股發售股份將作香港發售（可予重新分配），每股作價11至14港元。股票將以每手200股進行買賣，入場費約2,828.24元。

中國國際金融香港證券有限公司及中信建投（國際）融資有限公司為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

自成立以來，截至2023年4月30日，中旭未來已營銷及運營11款遊戲產品五年以上及28款遊戲產品3年以上。截至4月30日止4個月，公司營銷及運營的遊戲產品的平均月活躍用戶(MAU)達940萬名。截至2022年12月31日止3個年度及截至2023年4月30日止4個月，公司營銷及運營的所有遊戲產品的每名付費用戶平均月收入(ARPPU)為411.1元人民幣。除遊戲產品外，中旭未來亦提供有關網絡文學產品的營銷服務。