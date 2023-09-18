規劃署擬改劃2幅小瀝源土地作私宅 料可建逾1千伙

政府繼續透過改劃土地用途，以增加私人住宅及商業供應，規劃署就沙田5幅土地的修訂建議諮詢區議會，其中兩幅位於小瀝源的土地改作私宅發展，料提供約516,682方呎樓面，料可建逾1,000伙，兩幅地初步估值共逾19億港元。

據相關文件，兩幅擬改劃私宅的土地，規模較大的一幅位於沙田圍路及小瀝源路交界，佔地約64,585方呎，現為休憩用地，擬改劃為「住宅(甲類)9」地帶，地積比率5倍，可建總樓面約322,926方呎，推算可提供約650個單位，市場料每方呎樓面地價約3,700元，估值約11.9億元。

另一幅則坐落插桅杆街，現為一幅面積約32,293方呎的「政府、機構或社區」用地，計劃改為「住宅(甲類)10」，最高地積比率為6倍，樓面面積約193,756方呎，料可建約390伙，而項目將設有社區設施及公眾停車場，初步估值約7.2億元。

此外，該署同時建議將區內3幅現為政府或休憩用途的土地，均計劃以9.5倍地積比率改作商業發展。其中一幅亦位於小瀝源，位置為源康街及源順圍交界，面積約10,764方呎，可建總樓面約102,260方呎。

其餘兩幅則位處石門，分別坐落於安心街以北、與安心街以南，佔地約86,114及43,057方呎，料提供約818,079及409,040方呎。