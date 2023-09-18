太古城518呎兩房售780萬　呎價險守1.5萬元

鰂魚涌太古城本月再錄二手買賣，兩房單位減價至780萬元售出，屬本月成交金額最低個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳昌裕指，鰂魚涌太古城廬山閣高層H室，實用面積約518方呎，兩房間隔，近日開價約800萬元，望內園，獲外區用家議價後，以約780萬元成交，屬本月做低最低，呎價約15,058元。

●美聯鄭琨表示，西灣河鯉景灣觀暉閣高層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望內園景，近期叫價約為850萬元，並獲外區用家垂青，議價後以800萬元易手，呎價約16,360元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角尚譽中層C室，實用面積約170方呎，開放式設計，年中叫價398萬元，成交價低見340萬元，創屋苑入場費新低，呎價約20,000元，原業主於2020年12月購入，約3年帳面蝕70萬元，料需付額外印花稅。

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九龍區

●利嘉閣林麗芳指，啟德1號(II)5座高層K室，實用面積約561方呎，兩房連儲物室間隔，區外換樓客與原業主進行多番洽商後，累減350萬元，以1,100萬元易手，低市價約10%，呎價約19,608元，不足6年帳蝕149.2萬元。

●世紀21富山(香港)黃澤龍表示，鑽石山居屋頤花園5座中低層C室，實用面積約591方呎，三房設計，未補價第二市場以598萬元成交，呎價約10,118元，單位叫價688萬元，減價90萬元，減幅約13%。

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新界區

●美聯林健偉指，將軍澳怡心園4座低層A室，實用面積約656方呎，套三房間隔，最初開價728萬元，放盤約3個月獲外區客接洽，累減約70萬元，以658萬元易手，呎價約10,030元。

●中原梁榮貴表示，馬鞍山9月暫錄約14宗二手買賣，雅典居8座低層A室，實用面積約727方呎，套三房間隔，望海景，開價約890萬元，議價後售870萬元，呎價約11,967元，約3年帳面只賺約30萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山曉峯灣畔3座中層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，開價約640萬元，議價後以608萬元易手，呎價約12,136元，新買家為用家，原業主持貨約5年，帳面僅獲利約8萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城8座低層D室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望園景，放盤8個月，原先叫價820萬元，減幅近14%，減112萬至708萬元成交，呎價12,943元，原業主於2020年3月以800萬元購入，帳面損失92萬元。

●中原曾展鵬稱，沙田及大圍9月暫錄約21宗二手買賣，沙田河畔花園E座高層7室，實用面積約242方呎，一房間隔，去年11月放盤時叫價約430萬元，日前議價後以378.8萬元易手，累減51.2萬元，呎價約15,653元。

●世紀21陽光陳世民表示，火炭居屋穗禾苑G座中高層8室，實用面積約550方呎，兩房間隔，外連露台，附裝修，去年11月放盤，自由市場叫價480萬元，減價至440萬元獲外區租客承接，減幅約8.3%，呎價約8,000元。

●美聯黃國清表示，大埔花園H座高層3室，實用面積約803方呎，套三房設計，早前以850萬元放售，議價80萬元，以770萬元連一車位獲承接，呎價約9,589元。

●中原劉德興指，粉嶺名都2座低層B室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤時開價約475萬元，議價後以440萬元易手，呎價約11,028元，新買家為用家。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊景湖居1座高層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，原業主增加議幅，減價20萬元，新買家曾居於同屋苑，熟悉區內環境，決定以530萬元購入自住，呎價約8,413元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心10座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附設裝修，可即買即住，原業主願意調整價格，累減68.5萬元，決定以501.5萬元購入，呎價約10,855元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣盈翠半島3座中層D室，實用面積約767方呎，套三房間隔，成交價1,348萬元，呎價約17,575元，新買家為外區換樓客。

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