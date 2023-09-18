中國製車電池主導歐洲市場　為何惹歐盟憂慮？

繼針對中國電動車展開反傾銷調查後，外媒引述歐盟委員會文件指，除非歐盟採取強而有力的措施，否則對於中國生產的電動車鋰電池及燃料電池的依賴情況，在2030年前都不會有大改變，甚或將與俄烏戰爭爆發前歐盟依賴俄羅斯能源的嚴重情況相若。

據報該文件將作為10月5日在西班牙格拉納達(Granada)舉行的歐盟領袖峰會期間進行討論的預備文件。由於對中國的經濟影響力感到擔憂，歐盟領袖將討論歐盟委員會的建議，以降低歐洲過於依賴中國的風險，以及向非洲及拉美多元化發展的必要性。

鑑於太陽能、風力發電等可再生能源的間歇特性，歐洲需要找到儲能方法，才能在2050年前達到淨零排放的目標。根據該份由西班牙政府編寫的文件，依賴中國電動車電池、燃料電池及電解器的需求，幾年內或增長10至30倍。若不採取強烈措施，2030年歐洲能源生態體系對中國的依賴程度，雖然性質不同，但將跟俄烏爆發前，歐盟有40%天然氣消費、27%原油進口及46%煤炭進口依賴俄羅斯供應的嚴重情況相若。

不過，中國已多次強調，中歐是夥伴而不是對手，雙方經濟聯繫密切，有很強的互補性，中歐合作遠大於競爭，希望歐方客觀看待中歐合作，增進中歐共同利益。