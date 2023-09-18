Arm上市後中國業務有咩變化？CEO咁回應...

內媒報道，上周全球今年迄今為止最大規模的IPO誕生，軟銀旗下晶片公司Arm上周四(14日)上市後股價當日飆升25%，市值突破650億美元，市盈率曾高達170倍，超過英偉達(Nvidia)。

對於Arm上市後的全球市場戰略布局，尤其是市場高度關注的中國業務未來發展，Arm行政總裁Rene Haas接受內媒訪問時表示，Arm在被軟銀收購7年後上市，是一個重要時刻，IPO是一個非常重要日子，具有很多意義，但不會改變公司的全球戰略，也不會改變在中國的戰略。

他強調，2023年與2016年相比已完全不同，未來5至10年的增長更值得期待。他特別提到中國市場對於Arm的重要性，稱Arm自2006年進入中國，他也在中國生活多年，認為這是一個非常強大且充滿活力的市場。

他又稱，在過去幾年，中國市場份額以穩定水平增長，尤其是在雲數據傳感器和汽車領域，Arm的市場份額增長尤其突出。投資者關注Arm上市後對於中國的業務意味甚麼，他看來，這並不會改變Arm中國的定位，Arm的中國戰略將保持不變。Haas指，對於中國業務來說，認為IPO並不意味任何改變。

Haas強調，科技巨頭企業成為Arm的基礎投資者與業務關係沒有關聯，市場不應該從中得到任何關於中國公司受到不同對待的結論，並指這兩者之間沒有任何聯繫。

至於Arm增長是否能夠支撐如此高的盈利預期？他表示，Arm無法左右市場預期，但他確實對開盤價非常滿意，這也是受益於Arm在路演時與投資者的溝通。