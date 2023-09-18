掃管笏新盤3日收票2800張　馬頭角項目揚言「震撼價」推出

一手市場氣氛好轉，屯門掃管笏新盤繼續收票，市傳3日內已接獲2,800張入票，按首兩張價單共210伙計，暫錄超額認購逾12倍。以41名校網招徠的馬頭角項目，部署周二(19日)開價，發展商揚言以「驚喜震撼價」推出。

●屯門掃管笏凱和山加推價單2號涉70伙

路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，周一(18日)傍晚上載價單2號，加推70伙，折實平均呎價11,478元，較首張價單高約3.5%。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，今批單位包括1伙開放式戶、16伙一房戶、49伙兩房戶及4伙三房戶，主要為第3座及第5座單位，扣除最高18%優惠後，折實售價由328.3萬元至849萬元，折實呎價由9,941元至12,711元。按定價計，今批市值4.85億元。

●馬頭角文曜部署驚喜震撼價推出

建灝地產旗下的馬頭角文曜，部署在周二(19日)公布首張價單，涉及30伙。發展商透露，將會以驚喜震撼價推出，相信買家會開心。該集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，首批戶型涵蓋一至三房間隔，除了早前公布的多項折扣之外，將提供「息買樓置業優惠」，凡有定期存款證明的買家，可獲5%折扣以抵銷定期利率及按揭保險的申請使費，惟須經過發展商審批。他續指，樓盤會保留四至五成單位作長線收租之用，預計呎租有約70元。此外，是日已曝光的現樓示範單位，將會即日起對公眾開放。

●長沙灣映築現樓會所曝光

●鰂魚涌THE HOLBORN周五先到先得賣5伙