美股3大指數表現靠穩　大摩指投資者對明年看法悲觀

美股周一早段向好，道指升40點，報34,658點；標指升2點，報4,452點；以科技股為主的納指升6點，報13,714點。港股夜期報17,874點，跌68點，低水57點。

全球宏觀經濟環境及金融市場變幻莫測，對沖基金公司橋水創始人、「鱷王」達利奧(Ray Dalio)警告，未來5年世界將迎來本質上的巨變，而且「每一年的情況都會變得截然不同」。他建議投資者最好的做法是分散投資，這樣至少能夠在不會大幅影響收益的情況下降低風險。

作為美元崩潰論的支持者，達利奧多年來都一直「預言」美國將走向衰落。雖然他口中的預言迄今仍未實現，但仍不時發出「世界格局將迎來轉變」的警告。他最新提到人工智能(AI)等創新技術的發展，並且指出「顛覆者最終也會被顛覆」，故不需要選擇那些正在研發創新技術的公司，反而應該挑選那些以最佳方式使用新技術的公司。

達利奧經常分享這類「心靈雞湯式」投資建議，但實際上無太大參考意義。因為市場總是短視的，更關心那些可以預期在短時間內發生的大事，比如即將於香港時間周四出爐的聯儲局議息結果。

經常發表唱淡美股言論的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，近期有不少大摩的客戶認為明年股市等風險資產市場將變得「更具挑戰性」。他指出，雖然美股今年在強勁的經濟表現支撐下有不錯的升幅，但投資者開始對明年美股持更悲觀的看法。

Wilson此前曾經因為錯看美股而「認錯」，但似乎仍在堅持其對後市審慎的觀點，並且認為市場正處於周期的末段。

企業消息方面，氫燃料車公司Nikola宣布，將與第三方合作將其銷售網絡擴展至加拿大，其經銷商為ITD Industries。Nikola股價周一早段曾升9.2%。

主營記憶體晶片業務的美光科技繼此前宣布在印度建廠後，有印度官員透露，美光打算在當地建立計劃外的更多產能，該公司股價早段升1.37%。