NBA獨行俠隊班主「熱錢包」遭黑客攻擊　等值678萬加密幣被盜

香港「JPEX案」弄得滿城風雨，另邊廂，美國「幣圈」亦傳出不利消息。加密幣大好友、NBA獨行俠隊班主古班(Mark Cuban)的熱錢包(Hot Wallets)近日受至黑客攻擊，等值87萬美元(約678.6萬港元)的虛擬資產被人盜走。

外媒報道，事件最初由獨立區塊鏈分析師WazzCrypto發現，上周六(16日)於社交媒體X(前稱Twitter)發文稱，懷疑被標記為「Mark Cuban 2」的錢包已被掏空，稱該錢包早前已閒置長達160日，但「剛剛錢包內幾乎所有的資產被轉移」。

據指，古班的熱錢包擁有超過10種加密貨幣，其中包括5枚以太幣，以及其他穩定幣，價值過87萬美元。

古班隨後亦證實錢包被盜的消息，稱這是他數月來首次使用MetaMask錢包，認為黑客一直在監控他的錢包地址；認為自己在使用錢包時，下載了藏有電腦病毒的外掛程式。

對於古班的遭遇，幣安行政總裁趙長鵬亦在社交媒體發文，分享其早前寫的有關用戶如何更妥善保護加密資產的文章，強調「即使經驗老到的使用者亦要多加提防」。