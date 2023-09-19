稻米難增產收入減　泰農孭債勁憂收地

全球稻米供應愈趨緊張！除了印度進一步管制大米出口，以及緬甸限制大米出口之後，世界第二大稻米生產國亦因缺水導致產量大減，米價飆升近三成，種種因素推動全球米價上月創15年新高，升勢未止。雖然米價看升，但泰國稻農卻不好過，皆因缺水天氣下，無辦法大增產量，加上大量稻農負債沉重，在收入大減之下，一旦債務違約，更面臨農地被沒收的風險。

泰國是稻米生產大國，由於天氣因素影響，近年當地的稻米種植面積逐年下降，且因品種太舊的問題，影響生產效益，致使稻農的平均收入下降，一旦天然災害嚴重，更要藉舉債度日。外媒引述一泰國稻農表示，其所處於村裏所有農民都有農業債務，而其負債的貸款利率近7厘；並援引泰國政府數據指，2021年當地有66.7%的農業家庭負債纍纍，負債主要來自農業貸款，泰國政府有意將違約的負債稻農耕作土地收回。

在缺水之下，即使如今米價大升，但泰國農民無法利用這個機會增產稻米。上月，泰國的水稻種植面積按年還減少14.5%，延續2020年以來的下跌趨勢。滙豐經濟學家Frederic Neumann指，作為全球基準的泰國稻米出口價格躍升至每噸600美元，按年上漲近50%，而鑑於泰國稻米生長周期較長，預計稻米高價恐將持續更長時間。

另一方面，據報馬來西亞森那美食油國際與廣西北部灣國際港務集團簽署諒解備忘，中國將把從馬來西亞棕櫚油年進口量由25萬噸升至50萬噸，並在廣西欽州發展已提煉棕櫚油及油脂分發及交易中心。