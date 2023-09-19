林嘉麒：由爆紅話題搵到潛力股
2023年09月19日 05:00
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從事資產管理，考功夫的是要在投資組合中加入適量具潛力的主題股份才可跑贏大市。其中，如具爆紅話題，某程度上可幫助選股。內地近期爆紅的不可不說是「醬香拿鐵」，該全網熱爆網紅飲品由瑞幸咖啡和貴州茅台推出，首日銷量大賣542萬杯。雖然盈收對於兩公司的貢獻未知，但投資市場焦點則放在「15分鐘」賞味期限的受益公司順豐同城(09699)。
順豐同城是瑞幸目前的配送合作商，為每間瑞幸門店配備了駐店騎手，提供動態調節的運力網絡，可說是瑞幸背後的神助攻隊員。順豐同城業務專注同城即時配送這新興服務，為商家及消費者提供同城配送服務，以及主要為物流公司提供最後一公里配送服務，已迅速成長為中國最大獨立第三方即時配送服務平台，而配送到家業務從餐飲類擴展到所謂萬物到家。
醬香拿鐵引爆配送訂單
以今次「醬香拿鐵」而言，交銀國際近期已發表報告，指用瑞幸銷售額突破一億元(人民幣‧下同)，以及該行估算順豐同城下半年的收入，「醬香拿鐵」訂單或可推動順豐同城日均重要客戶收入增加20%，對總收入的增長亦達10%。
值得留意的是，順豐同城是中立開放的基礎設施平台，是平台即配左右手，簡單的說，與美團(03690)等外賣公司是合作方而不是競爭者。美團已於8月下旬宣布繼續加強即時配送的合作生態建設，並與順豐同城達成合作，凸顯順豐同城及美團並非散戶誤會的零和式的競爭狀態。
受惠於本地生活和即時零售趨勢下不同業態參與者入場，即配場景日益豐富，順豐同城商機層出不窮，加上內地消費者已養成「所見即所得」的消費習慣，而公司憑藉「最後一公里」的優勢，令業績表現出色。
公司今年上半年收入較去年同期增長28.8%，增速明顯較2022年同期為快，至約57.49億元，創歷史新高；半年毛利約3.83億元，按年增長112.3%；中期毛利率較去年同期的4%，增至6.7%。公司擁有人應佔淨利潤約為3031萬元，實現首次半年度全面盈利，而且期內經營活動所得現金亦呈淨流入狀態，高達約3,432萬元。
順豐同城業務受惠國策
順豐同城現價相對於歷史市銷率只有0.72倍，算被低估，對比同類型股份美團的3.32倍及達達的近一倍，有明顯吸引力。發改委已發布《關於恢復和擴大消費的措施》，即時零售、24小時生活圈等新消費模式被多次提及，針對創新消費場景，順豐同城亦配合推出不同配送方案，如水產、農特、果蔬等場景、醫藥配送、同城急送、「四輪+兩輪」等接駁送方案。符合國策發展，同時具剛性需求的行業似乎不多，投資者可予留意。
元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，沒持有以上股份)