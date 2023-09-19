廖嘉豪：更高息環境或有利美國增長股估值

隨着現有債務到期並需以更高利率為債務再融資，增長型企業相對防守型和週期型企業的利息支出阻力較小，成本優勢應逐漸擴大，或能擴大增長股在較高利率環境下對比防守型和週期型股票的估值溢價。自1990年代初以來，標普500指數成分股的利息開支佔總債務百分比通常追蹤投資級別企業債收益率，投資級別企業債收益率走低對標普500指數盈利表現正面。按1990年代初期以來的平均值估算，投資級別企業債收益率每下降100個點子，標普500指數的毛利率就會增加11個基點。

由於標普500企業在2020年延長其債務期限，因此從利息支出角度分析，預計利率上升對指數層面的影響不會像歷史關係般顯著。標普500指數成分股自2020年低利率期間平均拉長其長期債務加權期限約1.5年。如果利率穩定維持在更高水平，在加息周期前延長債務期限應能順滑利息支出增長。

標普500增長型公司在加息周期之前延長債務期限方面做得更好，在利率處歷史低位鎖定較低企業利息成本，由於增長型企業的票面利率比其他板塊企業低，導致增長型企業在其他條件相同的情況下，面對較小的新增利息開支逆風。另一方面。增長型企業的市值加權平均信用評級(AA-)比週期型板塊(A)和防守型板塊企業(A)高兩個等級。而增長型企業屬BBB級別的債券發行人相對更廣泛指數佔比較少，如果信貸狀況惡化，增長型企業可能較少受信用評級下降影響。

從利息收入角度看，雖然利率上升增加新增利息開支，但亦可為現金餘額賺取更多利息收入以抵銷利息開支上升影響。現金類資產主要集中在增長型企業中，其現金債務比率為53%，而週期型企業為28%，防守型企業為14%，增長型企業現金類資產明顯高於更廣泛指數。如果短期利率保持在高位，增長型企業的現金利息收入將再次成為其相對優勢。因此，增長股估值與利率的關係可能比傳統更為多元。再融資利率高企時間越長，對增長股較高的現金收入能力的正面影響就更為明顯。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪