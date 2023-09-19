蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券

2029年債券將於2029年10月15日到期，而2030年債券將於2030年10月15日到期。債券的利率、初始轉換率及其他條款將於債券定價時釐定。

債券持有人可要求公司於2027年10月15日(就2029年債券而言)或2028年10月15日(就2030年債券而言)，按相等於將予購回債券本金總額100%的回購價格另加截至相關購回日期應計及未付利息以現金購回彼等全部或部分債券。

公司計劃將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券，餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。公司預計，債務證券持有人及潛在購買者可能採用可轉換債套利策略，以對沖其與相關證券有關的風險。相關債務證券持有人及/或債券的潛在投資者進行的任何活動可能影響美國存託股份及A類普通股的市價及/或該等債務證券的成交價。

外媒引述知情人士稱，蔚來計劃發行的2029年到期債券票面利率擬在3.5至4厘，轉股溢價為27.5%至32.5%。2030年到期債券的票面利率擬在4.25至4.75厘，轉股溢價27.5%至32.5%。高盛、摩根大通、摩根士丹利和中金公司為此次交易的主承銷商。