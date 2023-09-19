道指升6點　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.24%，報105.07；港匯見7.8179；離岸人民幣(CNH)報7.2914；美元兌日圓處147.62；歐元報1.0693，英鎊報1.2383。金價處1,933.94美元。布油報94.57美元，紐油報91.06美元。比特幣(Bitcoin)升0.8%，報2.67萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收報34,624點，升6點或0.01%；標指收報4,453點，升3點或0.07%；納指收報13,710點，升1點或0.01%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,967點，升37點或0.21%。

●9月恒生指數夜期收報17,965點，升23點，高水34點，成交12,447張。

●國際油價再創10個月高位，紐約期油收報每桶91.48美元，升0.71美元或0.78%；倫敦布蘭特期油收報每桶94.43美元，升0.5美元或0.53%。

●紐約期金收報每安士1,953.4美元，升7.2美元或0.37%。

●英國富時100指數收報7,652點，跌58點或0.76%；德國DAX指數收報15,727點，跌166點或1.05%；法國CAC指數收報7,276點，跌102點或1.39%。

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