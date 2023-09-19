美企對中國業務樂觀程度創新低　背後原因係...

上海美國商會表調查報告顯示，地緣政治局勢、新冠疫情衝擊和宏觀經濟放緩，加劇了在華美國企業的悲觀情緒，美國公司對中國5年商業前景持樂觀態度的比例下降至52%，創自 1999年以來的歷史新低。

上海美國商會主席Sean Stein說，中國對於外國投資者來說變得愈來愈具有挑戰性，但許多行業的公司表示，中國的法律和監管環境正趨向不透明且更加不確定。上海美國商會會長Eric Zheng表示，中國商業環境惡化，很大程度上反映了去年與疫情相關的干擾以及持續的中美緊張局勢，雖然如此，但會員公司仍然堅信中國是一個重要的市場，且應該在中國尋求商業機會。

報告指出，因疫情防控措施阻礙了公司營運，2022年僅有68%的受訪者表示實現了獲利。而這些在華美企對未來盈利能力的預期低迷，僅40%受訪者預計中國的收入增長將在未來3到5年內跑贏全球。

然而，基於中國市場的增長潛力，31%受訪者表示他們計劃今年在中國增加投資，比例按年增加6個百分點。但與此同時，有19%受訪者正在考慮在未來1到3年內將部分現有業務遷出中國，這主要是由於中美關係的不確定性。

企業關注政策可預期性和透明度問題，惟只有33%的受訪者認為監管環境透明，這是連續第三年惡化。