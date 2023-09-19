Arm再上市升勢短癮　大行急急唱淡情況罕見

軟銀集團(SoftBank)旗下半導體大廠Arm上周四(14日)重新上市，股價炒高近25%，惟熱情過後市場回歸理性，Arm股價連跌兩日，有大行分析師隨即「踩多腳」，指Arm估值過高，給予「賣出」評價。由於分析師通常會等新上市股票掛牌數周後才發表研究報告，Arm上市短短數日便有大行唱淡，情況並不尋常。

外媒報道，Bernstein分析師Sara Russo給予Arm「賣出」評級，並將其目標價定於46美元，相比上周五(15日)收市價折讓24%。她指出，Arm股票現價估值過高，而且面臨日益激烈的競爭，以及中國手機市場日趨成熟的風險。

Sara Russo指出，雖然市場預期Arm將是AI大潮流的受惠者，但現在就將其視為AI贏家言之尚早。原因Arm有近60%收入來自持續面臨挑戰的流動及消費終端市場，會保守看待Arm專利費收入增長的能力。此外，有分析師也認為，Arm有24%收入來自中國，可能受到美中關係惡化的不利影響。

Arm的主要收入來自向半導體公司和硬件製造商授權晶片架構和其他晶片設計，並收取授權費和專利費。分析師指出，開源RISC-V晶片架構崛起，對Arm帶來威脅；RISC-V為基於精簡指令集(RISC)原則的開源指令集架構(ISA)，企業毋須支付授權費即可使用。