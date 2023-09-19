【高盛推介】市場聚焦美聯儲議息會議

高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲將於今明兩日(19日及20日)舉行議息會議，市場料將維持政策利率不變。此外市場亦料美聯儲或於明年中開始減息，及關注會後美聯儲主席鮑威爾的言論。美股昨日(18日)表現接近持平，納指低開後反彈，收市升22點或0.2%，道指則升6點或不足0.1%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於昨日獲資金轉向流入，有約10萬元。淡倉於上周三及上周四共錄得約40萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。

道指方面，好倉於上周五及本周一共錄得約50萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約110萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

道指購10907，行使價36,180點，2023年12月15日到期，實際槓桿28.2倍，中年期、貼價。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年9月20日到期，實際槓桿8.7倍，長年期。

納指購10921，行使價16,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿20.5倍，中年期、高槓桿。

納指沽10952，行使價13,930點，2024年3月15日到期，實際槓桿9.1倍，貼價、中長期。

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