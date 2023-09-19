UAW威脅號召更多汽車工人罷工　談判死線係...

美國車廠罷工危機有機會升級！由於勞資雙方談判破裂，美國汽車工人聯合會(UAW)上周五(15日)展開罷工行動，至今踏入第4天。外媒報道，UAW主席Shawn Fain在社交媒體發布影片，要求福特、通用及Stellantis三大車廠，與UAW一同在談判方面取得進展。又威脅若不能在9月22日中午之前「取得重大進展」，將號召更多工人罷工。

報道指出，目前UAW的罷工只針對3家工廠，參與罷工的工人不足三大車廠員工總數的10%，倘若衝突遲遲未解決，甚至進一步擴大，恐對美國經濟增長帶來嚴重影響。

然而，三大車廠與UAW要求的加薪幅度存在重大分歧，車廠不但未有讓步，反而態度更趨強硬。福特日前公布，旗下位於密歇根州一間正進行罷工的工廠裁員約600人。福特的聲明指出，密歇根州裝配廠的員工收到即日被解僱的通知，是工會對工廠總裝和噴漆部門發動罷工所帶來的「後果」。

汽車業顧問公司Anderson Economic預計，如果罷工持續10天，會給美國造成56億美元(約436.8億港元)的經濟損失，並使汽車供應網絡陷入中斷。大型車企以外，中小型汽車零部件供應商也將受到罷工風潮牽連而陷入困境。

經濟顧問公司Pantheon Macroeconomics預估，倘若罷工行動擴大及延長，美國單季GDP 恐面臨1.7個百分點的打擊。數據顯示，目前汽車生產對美國GDP的貢獻比重約為2.9%。