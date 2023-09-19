【高盛推介】阿里靠穩　京東創新低

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨日(18日)跌約2.4%，今早(19日)高開約0.7%後早段曾倒跌，及後再度靠穩，最高見85.05元。現報84.5元，升約0.4%。有報道引述消息指，螞蟻集團斥資折合約5.9億港元，成為南韓支付服務公司Toss Payments的第二大股東。

京東集團昨日跌約2.9%，今日早段高見121.8元後倒跌，及後失守120元水平，最低見117.4元，創歷史新低。現報118.5元，跌約2.1%。京東旗下京東物流日前與國郵政旗下國際速遞公司Geopost正式簽署戰略合作協議，加大歐洲業務布局。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,770萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五錄得約90萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

京東方面，好倉於過去5個交易日亦皆錄得資金流入，合共約250萬元。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約50萬元。

阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿10.3倍，貼價、高敏感度、高槓桿。

阿里購18616，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿8.0倍，輕微價外、中年期。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿7.9倍，低面值、高槓桿。

京東購19443，行使價143.53元，2024年3月21日到期，實際槓桿5.5倍，最貼價條款。

阿里及京東牛熊證條款：

阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率10.8倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率7.5倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.2倍。

京東熊53870，收回價200元，行使價202.8元，換股比率500，槓桿比率1.4倍。

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