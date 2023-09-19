羚邦集團：動漫發展步黃金期　全年收入料增雙位數

她指，中、港、台的動漫文化發展較成熟，東南亞市場則處於起步階段，未來發展潛力龐大，公司會加強不同市場的部署。舉例指，動畫頻道Ani-One菲律賓上周推出。計及其他語言頻道，訂閱量達500萬，另考慮在印度設立辦事處。

該公司今年2月完成收購煜曦電子商務49%股份後，早前已表明計劃年內再有一項投資。她透露，是涉及媒體內容相關股權投資，目前正如火如荼進行中，強調公司所有投資均與IP具協同效應。

公司亦積極投資電影發行，被問到近期上映的港產片票房麻麻。趙氏不擔心有關情況，因每齣電影非100%投資，「有保本」，而第4季將有4齣電影在港上映，包括知名男藝人姜濤有份主演的《我的天堂城市》、《數碼暴龍02 THE BEGINNING》將分別於10月及11日上映，期望公司投資的電影，能為香港及觀眾帶來正能量，未來亦會持續投資港產片。

另外，趙小燕指，公司除了將優質的IP帶來香港，同時希望吸引周邊旅客及動漫迷來港，從而帶動香港經濟。同時倡議政府可以增加「利誘」，吸引更多市民入場觀看電影，重拾疫情前的消費習慣，另應加強文化推廣，提升其他地區旅客、動漫迷來港的意欲。