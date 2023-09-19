馬頭角文曜首批31伙　入場費598.8萬　呎價1.57萬起

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周二(19日)公布首張價單，涉及31伙，折實平均呎價約18,488元，較附近在去年5月推出的瓏碧首批低約25%。發展商指，今批以蝕本價推出，「賣一件蝕一件」，是次一房折實入場費為598.8萬元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，按該盤購入價計，成本每方呎為20,600元，是次低於成本價發售，「賣大包益買家」，並形容首批屬於「九龍塘41名校網爆筍價」，可謂九龍塘的新界價，期望定價吸引更多買家。

首張價單包括8伙一房戶、17伙兩房戶及6伙三房戶，實用面積379至904方呎。

售價方面，價單提供2種建築期付款計劃，一房及兩房享有最高25%折扣，三房享最高27%折扣，折實售價介乎598.8萬至約1,930.9萬元，折實呎價由15,730至21,360元。樓盤昨日起已對公眾開放示範單位，將以先到先得形式預留單位予有興趣買家。

首批入場單位為3樓D室，實用面積379方呎，折實呎價約15,799元。兩房售價最低單位為3樓A室，實用面積635方呎，折實售價998.85萬元，折實呎價約15,730元。三房入場戶為5樓C室，實用面積904方呎，折實售價1,542.12萬元，折實呎價約17,059元。

參考周邊一手項目，屬全新盤的瓏碧於去年5月首推50伙，當時折實平均呎價約24,520元。

資料顯示，文曜前身為住宅項目銅璵，於2016年落成，期後在2017年獲鄧成波家族購入，改成安老服務式住宅項目蔚盈軒。而建灝地產斥資約1.2億元翻新後，現時出售。一手住宅物業銷售條例不適用於該盤。