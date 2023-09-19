道期升39點 布油重上95美元
2023年09月19日 16:22
東網電視更多新聞短片
美匯指數報105.04；港匯見7.8157；離岸人民幣(CNH)報7.3030；美元兌日圓報147.68；歐元處1.0691；英鎊報1.2381。金價報1,934美元。布油重上95美元，紐油報92.67美元。比特幣企2.6萬美元。道指期貨升39點。
●市後關注點
-20:30 美國8月新屋動工、加拿大8月CPI
●恒生指數全日收報17,997點，升66點或0.37%。主板成交762億港元。https://reurl.cc/r61W0O
●深成指跌74點，外資淨賣出24億人幣。https://reurl.cc/q01ean
●中國經濟：
-內地監管據指將下調銀行渠道保險手續費。
-人行召開座談會，研加大金融支持穩外貿穩外資。
-官媒發文談人民幣，指貶值壓力屬短期及階段性。
-融創中國在美國紐約申請破產保護。
●好消息難挽信心？加密貨幣市場9周流出近39億。
●傳大摩推出AI智能助手，助財務顧問取用10萬份報告。
●Arm再上市升勢短癮，大行急急唱淡情況罕見。
●美企對中國業務樂觀程度創新低，背後原因係...
●耶倫：美經濟可避免衰退，政府倘現一狀況勢釀風險...
●技高一籌！台積電搶走三星晶片代工訂單。
●歷來最大宗！鰂魚涌一列舊樓強拍，底價63.1億成交。
●港元1個月拆息升至5.25732厘，逼近8月初高位。
●JPEX案風波不斷，證監會今午將向公眾交代。https://reurl.cc/DoZ5Y6
●學者促港府主動巡查虛擬交易平台，議員憂苦主投資「凍過水」。https://reurl.cc/v6gNGy