蝕住賣！鄧成波家族以14億元放售西貢5幢工業大廈

由鄧成波家族持有的西貢康定路1號、2號、6號、7號及9號5幢工業大廈，透過世邦魏理仕以公開招募意向書形式出售，叫價14億港元，平均呎價約3,655元，同時可選擇購入獨立全幢物業，截止日期為2023年11月16日。

該行指出，是次物業組合位於康定路，毗鄰西貢公路，距離西貢市中心僅5分鐘車程，佔地約129,526方呎，每座總樓面面積由53,138至100,583方呎，樓高3至4層，樓面承重及樓高度等均屬高規格，而且用途廣泛靈活，買家可考慮改裝成凍倉、迷你倉、數據中心或汽車相關用途等，以提升資產價值。

而業主之前已獲城規會批准於項目發展社會福利設施(安老院)，提供1,127個安老院舍床位，涉及樓面約25.1萬平方呎，買家購入後亦可考慮補地價重建成安老院項目，規劃期限至2025年。同時，物業地帶被劃為住宅(戊類)1，亦可向城規會申請重建住宅項目。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事吳松基表示，過去數年工業物業供應緊張，加上空置率長期處於低水平，租金亦非常穩定，跑贏其他資產類別，不少優質全幢工業大廈均被外資基金或資深投資者承接，盤源稀缺。上述五幢工業大廈全數放售，買家可一次性購入完整工業群。

他預料將受投資者、發展商或用家青睞。據了解，該批工廈物業購入價合共約19億元，是次意向價低約5億元或約26.3%。至於2020年亦曾透過其他代理行以約25億元放盤。